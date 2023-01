Scontri a Piazza del Popolo a Roma, chiesto processo per 9

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - I pm della procura di Roma hanno chiesto il rinvio di nove persone in relazione agli scontri avvenuti il 25 ottobre in Piazza del Popolo nell'ambito di una manifestazione indetta per protestare contro le misure prese dal governo allora in carica per arginare la diffusione del Covid.

Tra le persone che rischiano di finire sotto processo anche l'ex leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino. Nel corso dei tafferugli furono fatti esplodere alcuni petardi e la polizia mise in atto cariche di alleggerimento.

Nei confronti degli imputati i pm di piazzale Clodio contestano, a seconda delle posizioni, i reati di istigazione a delinquere, devastazione, violazione delle norme anti Covid e partecipazione a manifestazione non autorizzata. Castellino è attualmente sotto processo, insieme ad altri, per l'irruzione nella sede della Cgil avvenuto, sempre a Roma, nell'ottobre del 2021. (ANSA).