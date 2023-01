La Ocean Viking domani ad Ancona. Piantedosi in Sicilia

Arriverà domani pomeriggio, verso le ore 19 alla banchina 22 del porto di Ancona, e non la mattina dell'11 gennaio come era stato ipotizzato in precedenza, la nave Ocean Viking con a bordo 37 migranti salvati al largo della Libia. Lo si apprende dalla Prefettura di Ancona che sta coordinando le operazioni per l'accoglienza e l'assistenza dei naufraghi. Per l'altra nave, la Geo Barents, con 73 migranti a bordo, l'approdo ad Ancona potrebbe slittare al 12 gennaio ma non è escluso un anticipo. Intanto, in Sicilia, dove il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, partecipa al Cooitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, chiede l'intervento dello Stato per la gestione dell'emergenza. Nell'hotspot isolano dei migranti sulla isola si segnalano 884 ospiti, a fronte di una disponibilità di 398 posti. Nuovi sbarchi si segnalano a Crotone: in 62 sono arrivati a bordo di una barca a vela. In ambito internazionale la Svezia, che ha la presidenza di turno dell'Unione Europea, ribadisce che a breve non sono previste iniziative da parte svedese sui ricollocamenti. Tema, quest'ultimo, che certamente affrontato nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

In Italia già 3.673 sbarcati nel 2023, dieci volte più del 2022.Pakistani i più numerosi, 146 minori non accompagnati

In attesa dell'arrivo ad Ancona dei 110 migranti recuperati dalle navi umanitarie Ocean Viking e Geo Barents sono già 3.673 le persone sbarcate in Italia nei primi nove giorni dell'anno secondo i dati del Viminale. Una cifra che è di dieci volte superiore a quella registrata nello stesso periodo del 2022, quando gli arrivi furono 378. Pakistani (345), egiziani (201) e siriani (192) le nazionalità più rappresentate. I minori non accompagnati sbarcati finora sono 146.

Il sindaco di Lampedusa chiede di consentire assunzioni al Comune. Personale impegnato quotidianamente a risolvere problemi sbarchi

"Il Governo ci deve consentire di poter assumere personale: ho 15 dipendenti in tutto e metà di questi impiegati sono quotidianamente impegnati a risolvere questioni e problemi dell'hotspot, ad iniziare dall'ufficiale di Stato civile che è perennemente impegnato a fare pratiche per le vittime. Ma anche l'ufficio tecnico è sistematicamente impegnato con problemi per spazzatura, reflui fognari dell'hotspot e barchini sparsi ormai su tutte le nostre coste che sono deturpate". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, ad Agrigento per partecipare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Maria Rita Cocciufa alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Oltre a poter assumere personale ci servono risorse economiche - ha aggiunto il sindaco Mannino - che devono essere anticipate. Non posso vincolare tutte le risorse del nostro bilancio, togliendo servizi ai miei concittadini, ad esempio vincolando somme dei servizi sociali, delle politiche giovanili, delle manutenzione stradale per poter affrontare le spese che derivano dall'hotspot o da molo Favarolo". Il Comune di Lampedusa e Linosa è sull'orlo del dissesto finanziario, anche a causa della passata gestione amministrativa. "Per scongiurare il dissesto servirebbe almeno un milione e mezzo di euro per andare a coprire il disavanzo che si è accumulato in questi anni - ha spiegato Mannino - e poter operare in serenità. Era una di quelle misure che ci era stata promessa nel 'pacchetto Lampedusa' e che spero possa trovare spazio all'interno del decreto 'Mille proroghe'".

Svezia, 'non ci sarà nostra iniziativa su ricollocamenti'. Danielsson, 'serve chiara base legale ma Paesi più consapevoli'

"Da parte nostra non prenderemo alcuna iniziativa sulla questione ricollocamenti". Lo ha sottolineato l'ambasciatore svedese Lars Danielsson presentando alla stampa le priorità della presidenza semestrale Ue guidata da Stoccolma. Il diplomatico non ha escluso che il capitolo della redistribuzione sia comunque sul tavolo del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio. "Oggi nell'Ue c'è maggior consapevolezza che c'è un interesse comune ma serve una chiara base legale che sia compresa da tutti i membri" per un accordo sulla dimensione interna del dossier migranti, ha spiegato.

Migranti: primo sbarco del 2023 a Crotone, arrivati in 62. Barca a vela soccorsa al largo, ci sono anche donne e bambini

Primo sbarco di migranti del 2023 nel porto di Crotone. E' avvenuto la notte scorsa quando sessantadue persone sono giunte a terra dopo essere state soccorse al largo di Isola Capo Rizzuto. Ad intercettare il veliero, partito dalle coste turche, è stata un'unità navale della Guardia di Finanza. A bordo dell'imbarcazione c'erano anche 21 bambini e 16 donne. I profughi provengono da Iran, Iraq, Afghanistan e dal Bangladesh. Le operazioni di sbarco nel porto sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone e gestite dall'Ufficio immigrazione della Questura. I migranti sono stati accolti dai volontari della Croce Rossa Italiana che ha provveduto poi al loro trasferimento nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.

Sono 884 gli ospiti nell'hotspot di Lampedusa

Sono 884 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa, a fronte di 398 posti disponibili. Ieri sera, con il traghetto di linea Cossyra che è giunto all'alba a Porto Empedocle, sono stati trasferiti 202 ospiti. Da oggi le condizioni del mare vengono date come proibitive e dunque le traversate dovrebbero interrompersi. Ieri, con 6 diversi barchini sono complessivamente giunte 243 persone. Nel primo pomeriggio ad Agrigento, convocato dal prefetto Maria Rita Cocciufa, si terrà un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, del capo della polizia, Lamberto Giannini, e del sindaco delle Pelagie Filippo Mannino.