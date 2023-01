Incendio in stabile abbandonato a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Un incendio si è sviluppato, stamani prima dell'alba, in uno stabile occupato di Milano più volte al centro di episodi di criminalità. Sono state temporaneamente evacuate circa 40 persone, senzatetto di varie nazionalità che dormono nel palazzo, ma il 118 non ha dovuto medicare o trasportare nessuno.

L'allarme è stato dato intorno alle 5, quando le fiamme si sono sprigionate in un cumulo di rifiuti alla base di una scala e in breve, tra fuoco e fumo, hanno interessato quattro piani tra il quarto e l'ottavo, come riferito dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, in via Cavezzali, insieme ai soccorritori. La strada è stata chiusa un paio d'ore per permettere le operazioni dei mezzi dei Vigili del fuoco. Secondo quanto riferito le persone che si trovavano nel palazzo "rientreranno appena possibile". Lo stabile versa nel degrado da anni e al suo interno sono presenti cumuli di masserizie e rifiuti. (ANSA).