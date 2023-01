Maltempo: arriva perturbazione, venti forti e temporali

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Una perturbazione atlantica porterà temporali e venti forti su gran parte dell'Italia. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile.

L'avviso prevede dalla serata di oggi venti forti o di burrasca su Toscana e Umbria, in estensione dalle prime ore di domani a Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, specie su crinali appenninici. Dalla mattinata i venti forti interesseranno dapprima la Toscana per poi estendersi a Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Puglia, Calabria e Sicilia.

Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

L'allerta prevede inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in progressiva estensione dalle prime ore di domani a Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici delle aree montuose. Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Valutata inoltre per domani allerta arancione su parte della Liguria. Allerta gialla su Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Umbria, parte di Marche, Sardegna, Puglia, Molise, Emilia-Romagna. (ANSA).