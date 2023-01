Ancora giovani morti sulle strade nella notte

Prosegue la scia di sangue sulle strade. In tre incidenti sono morti altrettanti giovani.

È un 16enne il pedone investito in serata ad Iseo in provincia di Brescia investito da due auto, una guidata da un residente ad Iseo e l'altra sulla quale viaggiava una famiglia con una bambina. La carambola di vetture non ha lasciato scampo al giovane pedone.

Incidente mortale intorno all'una della scorsa notte al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, all'altezza dell'istituto Pontano. Coinvolti uno scooter ed una Panda. Nello scontro frontale il 20enne, dello Sri Lanka, che guidava lo scooter è morto sul colpo. Per il passeggero della stessa nazionalità, di 18 anni, immediato ricovero in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Napoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause. Il conducente della Panda, un ventenne, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Una ragazza di 21 anni è morta e una sua coetanea è rimasta ferita in un incidente stradale nella notte in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano stati allertati dall'ospedale di Sarno dove le due donne erano state portate al pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione, le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 lungo Via Ferrovie dello Stato ad Ottaviano. Per motivi ancora da accertare, l'auto sarebbe finita violentemente contro un muro. La ragazza alla guida è morta in ospedale per le ferite riportate. La passeggera è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica dell'incidente.