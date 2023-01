Rissa a Tor Bella Monaca, attaccati anche carabinieri

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Una lite che degenera in rissa e sfocia in un'aggressione ad alcuni carabinieri impegnati nel servizio di protezione alla presidente di un'associazione che più volte ha denunciato le attività di spaccio e traffico di stupefacenti nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. I fatti risalgono a ieri sera. La lite inizia tra alcune persone per futili motivi, pian piano coinvolge altre persone -anche una coppia- e dalle urla e dagli insulti si passa alle mani e degenera in rissa. Le urla si sentono fino alle Torri dell'Ater, dove abita appunto Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Torpiùbella, soggetta a protezione da parte dei carabinieri con la vigilanza mobile, ovvero un pattugliamento della strada dove abita e di quelle vicine. Quello che avviene dopo, ovvero l'aggressione ai carabinieri con il tentativo di investirli, lo racconta Ronzio stessa su Facebook: "Una notte di follia, dove i carabinieri sono stati attaccati. Non era una lite che è degenerata ma è stato un vero atto di criminalità inaudita".

(ANSA).