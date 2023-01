Papa: adoriamo Dio non "io", male chi diffonde false notizie

"Come i Magi, prostriamoci, arrendiamoci a Dio nello stupore dell'adorazione.

Adoriamo Dio e non il nostro io; adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, con il fascino delle false notizie. Adoriamo Dio per non inchinarci davanti alle cose che passano e alle logiche seducenti ma vuote del male". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa per l'Epifania.

Papa Francesco ha chiesto anche di fare spazio nella vita a Dio che è l'amore vero "che non passa, che non tramonta, che non si spezza neanche dinanzi alle fragilità, ai fallimenti e ai tradimenti". "Il cammino della fede inizia" quando "smettiamo di conservarci in uno spazio neutrale e decidiamo di abitare gli spazi scomodi della vita" fatti anche "di sofferenze che scavano nella carne". "In questi momenti si levano dal nostro cuore quelle domande insopprimibili, che ci aprono alla ricerca di Dio" e tra queste: "Dov'è quell'amore che non passa, che non tramonta, che non si spezza neanche dinanzi alle fragilità, ai fallimenti e ai tradimenti?".