Epifania: sindaco Bologna porta in trishow Befana e card. Zuppi

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GEN - Un sindaco che pedala trasportando la Befana e l'Arcivescovo di Bologna non si vede tutti i giorni.

Ed invece è quanto accaduto questa mattina a Palazzo d'Accursio, sede del Comune, quando accolti da Fulvio De Nigris e Maria Vaccari - rispettivamente direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, e Maria Vaccari, presidente dell'associazione 'Gli amici di Luca' -il sindaco Matteo Lepore in sella al Trishow ha portato la Befana (l'attrice Paola Mandrioli di Fantateatro) della 'Casa dei Risvegli Luca De Nigris' e il cardinale di Bologna e presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, tra Piazza Maggiore, Via Rizzoli e le due Torri.

"Sono molto felice di pedalare - ha detto il sindaco - per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris e per i bimbi che sono venuti in centro storico questa mattina in quest'area pedonale attrezzata a festa per una grande befana di solidarietà". "La Befana - ha detto Zuppi - è regali e tanta luce. L'augurio è che la festa dell'Epifania e la Befana portino tanta luce, regali e speranza. La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è luce, trova luce anche quando sembra che tutto sia buio e la lotta da fare è che quella luce si allarghi". (ANSA).