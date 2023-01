L'addio a Ratzinger, il film della giornata

9.23 Papa Francesco è arrivato in sedia a rotelle a Piazza San Pietro dove presiederà la celebrazione dei funerali di Benedetto XVI.



9.20 Teste coronate e politici sono in arrivo a piazza San Pietro per i funerali del papa emerito, che inizieranno a breve. Presenti, tra gli altri, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Tra i reali, la regina Sofia di Spagna.



9.11 "Santo subito": è quanto si legge in un cartello esposta da una delle tante fedeli presenti in piazza San Pietro in occasione dei funerali del papa emerito che inizieranno tra poco. In piazza sono molte le bandiere tedesche e polacche, molti i fedeli arrivati dalla Baviera in costume tipico bavarese.



9.09 Nella prima fila dei posti delle autorità, che partecipano ai funerali di Benedetto XVI, c'è, accanto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier italiano Giorgia Meloni. Con loro il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher.



9.05 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Piazza San Pietro per i funerali di Benedetto XVI. Precedentemente aveva sostato, secondo quanto si apprende, in basilica da dove è stata traslata la bara.



8.55 E' un lungo e commovente applauso ad accogliere a Piazza San Pietro l'arrivo della bara di Benedetto XVI trasportata dai sediari.



8.54 Le campane della basilica di San Pietro suonano con i rintocchi 'a morto' nel momento della traslazione dalla basilica a Piazza San Pietro della bara di Benedetto XVI.



8.41 Piazza San Pietro è già piena alle prime ore di una giornata nebbiosa. Bandiere tedesche sventolano nel cielo e la corsa per un posto a sedere è serrata. Il primo blocco davanti alla chiesa è già tutto pieno. In giro diversi striscioni con la scritta "Danke Benedikt" e un fiume di gente ancora si appresta ad arrivare per superare i controlli e avere così accesso alla piazza per l'ultimo saluto al papa emerito.



8.36 Agli ingressi di Piazza San Pietro, alla destra del presepe guardando la basilica, ci sono fedeli che spiegano di avere "una prenotazione fatta online" e che avrebbero diritto ad entrare per seguire seduti i funerali di Benedetto XVI. I gendarmi spiegano loro che "sono stati truffati". Non c'era bisogno infatti di alcuna prenotazione né di biglietti per i fedeli.



07.23 Sono arrivati all'alba, e forse anche prima, le migliaia di fedeli che oggi parteciperanno ai funerali di Benedetto XVI a Piazza San Pietro. Alle 6.30 già era molto lunga la fila che arrivava dal lato di Porta Sant'Anna. La zona intorno al Vaticano è tutta transennata fino alla fine di Via della Conciliazione e per accedere ai varchi, dove ci sono i controlli della sicurezza, occorre fare lunghi giri. Di fatto via della Conciliazione non può essere attraversata neanche a piedi. Grande il dispiegamento delle forze di sicurezza e i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia che si vedono nelle piazze vicine.