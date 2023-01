Indagini su due anziane morte a Perugia e nell'Orvietano

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - Sono indagini in entrambi i casi a tutto campo quelle avviate dalla Procure di Perugia e di Terni dopo la morte di due donne, una all'ospedale del capoluogo umbro e l'altra nell'Orvietano. Episodi, non collegati tra loro, riportati dai media locali.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, limitandosi a far capire che nessuna ipotesi può essere al momento esclusa.

A Perugia gli accertamenti sono stati avviati dopo la morte in ospedale di un'anziana sulla quale sono state riscontrate diverse fratture. Del caso si occupa la polizia.

Nell'Orvietano invece indagini a 360 gradi dopo he un'anziana è morta in casa dove si sarebbero trovate anche altre persone.

Sul posto i carabinieri anche con il reparto specializzato in investigazioni scientifiche. (ANSA).