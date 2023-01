Alice Neri: Gaaloul al gip, ero in Francia per lavoro

(ANSA) - MODENA, 05 GEN - Mohamed Gaaloul, tunisino di 29 anni indagato dalla procura di Modena per l'omicidio della 32enne Alice Neri, è stato interrogato questo pomeriggio nel carcere di Sant'Anna di Modena, dopo il rientro in Italia di ieri, dalla Francia, su un volo atterrato a Linate.

Gaaloul, che per i pm la notte fra il 17 ed il 18 novembre a Concordia, nel Modenese, avrebbe ucciso la donna per poi bruciare il cadavere nell'auto di lei, ha reso dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, sostenendo di trovarsi in Francia per lavoro e non poiché cercava di fuggire dopo il rinvenimento dei resti della 32enne ad opera dei carabinieri.

Il 29enne, fermato in Francia dopo il mandato di cattura europeo, su consiglio del suo legale, il modenese Roberto Ghini, non ha risposto alle domande che gli ha rivolto il gip. (ANSA).