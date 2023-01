Migranti: indagini, Geo Barents non avrebbe violato decreto

(ANSA) - TARANTO, 04 GEN - Dai primi accertamenti finora compiuti sull'attività di soccorso compiuta dalla nave Geo Barents non sarebbero emerse violazioni del 'decreto sulle Ong', anche se sono in corso ulteriori approfondimenti. Lo si apprende a Taranto da fonti investigative. In particolare, sono in corso accertamenti sul comandante della nave giunta stamane nel porto di Taranto e dalla quale sono sbarcati gli 85 migranti soccorsi negli ultimi giorni nel Mediterraneo. Gli accertamenti sono a cura della sezione di pg della Guardia Costiera e della Questura di Taranto. L'ipotesi, al momento remota di una sanzione, sarebbe di competenza del prefetto. La prima valutazione degli investigatori è che quando il 'decreto sulle Ong' è entrato in vigore i migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla Geo Barents erano già sulla nave, quindi la disposizione di legge, entrata in vigore alla mezzanotte ed un minuto del 3 gennaio scorso, non poteva essere violata semplicemente perché non esisteva ancora.

Sulla questione sono in corso approfondimenti, ma la valutazione al momento è che il comandante della Geo Barents non abbia violato il decreto sulle Ong e che la nave non debba essere sottoposta a sanzioni amministrative. (ANSA).