Guardia giurata uccide fidanzata e si spara

Omicidio suicidio in un appartamento di via Anfossi, nel quartiere di Pontedecimo a Genova. Una guardia giurata di 32 anni ha ucciso la fidanzata di 23 anni e si è tolto la vita sparandosi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, le volanti e la squadra mobile che ha avviato le indagini. L'omicidio suicidio potrebbe essere avvenuto ieri sera. L'ipotesi è al vaglio degli investigatori della mobile. A trovare i corpi dei due fidanzati è stata la sorella della guardia giurata che è andata in casa della cognata perché non aveva notizie del fratello dalla sera prima. La donna sapeva che i due si stavamo lasciando e negli ultimi tempi le liti erano diventate frequenti. Si chiamava Giulia Donato la ragazza uccisa dal fidanzato Andrea Incorvaia. La ragazza è stata trovata nel letto e sarebbe stata uccisa nel sonno. Incorvaia è stato trovato nella stessa stanza con la pistola di servizio in pugno.