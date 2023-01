Torna casa uomo salvato dal fango dell'alluvione di Casamicciola

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - È stato dimesso nella giornata di ieri, dopo 37 giorni di ricovero, il paziente di Ischia trasportato in elicottero all'ospedale Cardarelli di Napoli, lo scorso 26 novembre, a causa del politrauma subito nell'alluvione di Casamicciola.

I diversi traumi al bacino, al costato e alle vertebre e la grave insufficienza respiratoria avevano indotto i medici a riservarsi la prognosi per i primi giorni di trattamento, temendo anche il peggio. A circa 7 giorni dal suo arrivo il paziente, ricorda una nota del Cardarelli, era infatti stato trasferito al reparto di rianimazione a causa delle gravi problematiche respiratorie causate dal fango e dall'acqua entrata nei polmoni. Raggiunto il pieno recupero respiratorio, il paziente era stato nuovamente preso in carico dal Trauma Center in preparazione delle dimissioni. Nel corso di quest'ultimo periodo alcune complicanze connesse al trattamento ospedaliero avevano indotto i medici a prolungare il ricovero fino alla dimissione di ieri.

"La notizia delle dimissioni del paziente di Ischia è il migliore augurio che possa arrivare all'isola e a tutti noi per questo inizio di 2023 - dice Antonio d'Amore, direttore generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli - Ringrazio le diverse equipe del Cardarelli che anche in questo caso hanno saputo coordinarsi in un lavoro comune. La loro competenza e professionalità nel gestire l'emergenza è un esempio importante. Al signor Giuseppe, a nome di tutto il personale del Cardarelli, invio i migliori auguri di tornare quanto prima in piena salute". (ANSA).