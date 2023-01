Giovane accoltellata a Roma, il ricercato è in Italia da otto mesi

Si troverebbe in Italia da almeno otto mesi Aleksander Mateusz Chomiak, l'uomo ricercato per l'accoltellamento di una ragazza israeliana la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma. Il suo nome spunta, infatti, nel profilo Fb Zaginieni /vermisst che si occupa di cercare persone scomparse. Su Facebook è stata pubblicata anche la foto di un giovane molto somigliante all'aggressore. Chomiak sarebbe ricercato anche in Polonia per un episodio di furto.

In un post pubblicato il 14 dicembre si afferma che Alexander è residente a Grudziadz e otto mesi fa è partito per l'Italia dove vive da senza fissa dimora e prima di arrivare a Roma sarebbe passato per Torino, Venezia e Livigno. L'uomo sarebbe stato ricoverato anche un giorno in ospedale dopo essere "crollato per strada - si legge su Fb - ma il giorno successivo sarebbe stato portato in un centro per senzatetto". La madre "chiede disperatamente qualsiasi informazione", conclude il post.

