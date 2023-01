Crisanti: "Fa orrore vedere la vera faccia del potere"

"E' una cosa che lascia senza parole. Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa orrore". Lo dice oggi all'ANSA iil professor Andrea Crisanti, attuale senatore del Pd, dopo aver visto la trasmissione Report andata in onda ieri sera su Rai Tre sulla gestione del'emergenza Covid in Veneto e sulle intercettazioni dell'inchiesta avviata dalla Procura di Padova.

"Penso che dovrebbe fare orrore a tutti i veneti - aggiunge - e forse non solo a loro". A colpire Crisanti le frasi che sarebbero contenute nelle intercettazioni, "all'intenzione di far male. Questo è il vero problema".