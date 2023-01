Bimbo picchiato: migliorano condizioni, respira autonomamente

(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - Il bimbo di 6 anni di Ventimiglia massacrato di botte dal compagno della nonna il 19 dicembre scorso respira autonomamente. A comunicarlo è la direzione Sanitaria dell'ospedale G. Gaslini.

"Il bimbo è cosciente ed orientato, non richiede terapie di supporto delle funzioni vitali, ma rimane ricoverato in terapia intensiva per monitoraggio" ha spegato l'ospedale. (ANSA).