Acquista su web pastori per presepe ma arrivano 10kg marijuana

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - Acquista sul web dei pastori per il presepe ma a casa arriva un pacco con 10kg di marijuana. E' accaduto ad un cittadino di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

Era alla ricerca di pastori e si affida al web, ad un sito spagnolo nello specifico. Sceglie un agricoltore, col figlio vestito di cenci che regge una sporta di vimini. Per lui è un affare, spese di spedizione incluse.

Passa qualche giorno e, ieri pomeriggio, arriva il corriere ed anche la singolare sorpresa. Dentro il pacco nessuna traccia di pastori ma marijuana, ben 10 chili. L'uomo ha chiamato subito i carabinieri: la droga è stata sequestrata e sono scattate le indagini per risalire alla filiera di vendita. (ANSA).