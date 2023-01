L'addio a Ratzinger, fila di fedeli a San Pietro

Agenzia ANSA

LE FOTO - Fedeli in coda per entrare a San Pietro per rendere omaggio a Benedetto XVI - TUTTI I VIDEO. Il corpo di Ratzinger sarà esposto per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì. L'omaggio di Mattarella prima dell'apertura della Basilica. La premier Meloni nella basilica vaticana, con lei il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e il ministro Lollobrigida. Vita da Ratzinger, l'infanzia in Baviera e la rinuncia (ANSA)