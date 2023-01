Sciatrice olandese esce di pista e muore in Tirolo

Una sciatrice olandese di 27 anni è morta in un incidente sciistico sulle piste del Tirolo. Lo riferiscono i media austriaci. La giovane era sulla discesa a valle nella zona del cosiddetto Black Pan, è caduta e nonostante la barriera di sicurezza è finita oltre il bordo della pista. E' caduta per circa 20 metri sul ghiacciaio di Hintertux e i soccorsi non hanno potuto che constatare il decesso. Secondo la polizia alpina, la pista rossa era ghiacciata e dura. Nel giro di mezz'ora, nella zona si sono verificati altri due incidenti coinvolgendo altri due sciatori poi trasportati in ospedale.