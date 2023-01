Papa, grazie a Dio per il dono Benedetto XVI

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 01 GEN - "L'inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo. Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un'anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa". Così papa Francesco all'Angelus in Piazza San Pietro, applaudito dai fedeli. (ANSA).