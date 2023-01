Capodanno con la nebbia a Cagliari, voli dirottati

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GEN - Capodanno con una fitta nebbia a Cagliari e disagi sino alle prime ore del mattino per chi rientrava a casa da cenoni o dalla festa in piazza per il concerto di Blanco. E all'aeroporto di Cagliar-Elmas quattro voli in arrivo sono stati dirottati ad Alghero, mentre non sono partiti i voli con destinazione Roma e Cracovia.

Visibilità ridotta quasi a zero nelle strade intorno alle città. Si sono formate anche delle file all'uscita di Cagliari perché le vetture viaggiavano a passo d'uomo.Non si sono registrati comunque incidenti particolarmente gravi, questo il bilancio della Polizia Stradale. La prudenza adottata dagli automobilisti soprattutto in uscita da Cagliari ha evitato il peggio. Anche se ci sono stati dei momenti critici per la scarsa visibilità a causa di banchi di nebbia all'altezza dello svincolo per Cagliari (strada dell'inceneritore) ed in città tra via dei Valenzani e viale Ciusa. (ANSA).