Migranti, la Ocean Viking attesa in rada a Ravenna

Sarà in rada a Ravenna attorno alle 11.30 la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranee con 113 migranti a bordo in procinto di sbarcare sul porto romagnolo. Ad attenderli, una imponente macchina organizzativa coordinata dal prefetto Castrese De Rosa. I migranti saranno visitati, rifocillati, identificati e infine portati alle destinazioni finali previste dal piano di riparto regionale.

Ha 17 giorni il più giovane dei passeggeri dell'Ocean Viking. Sono tre i neonati salvati, 34 i minori non accompagnati su 113 persone. Il più piccolo, spiega la ong in un post sui social, è figlio di una donna di 18 anni, uno dei quali trascorsi in Libia prima di scappare. "Nella sua breve vita, ha trascorso un giorno in mare dove sarebbe potuto morire da un momento all'altro. È assurdo sapere che le persone non hanno altra scelta se non rischiare la propria vita e quella dei propri figli per fuggire dalla Libia", dice Claire, addetta alla comunicazione a bordo.