Incendio in una comunità per ragazzi, un morto e due feriti in Friuli Venezia Giulia

Una persona è morta e altre due - una delle quali minorenne - sono rimaste intossicate in un incendio divampato la notte scorsa in una comunità per ragazzi a

Santa Caterina di Pasian di Prato (Udine). Uno dei due feriti è un ragazzo di 16 anni, di nazionalità ghanese, che è stato trasportato in volo al centro grandi ustionati di Verona. Le sue condizioni sono gravi.

La vittima è un ragazzo minorenne, cittadino albanese. Il secondo ferito non è in gravi condizioni ed è ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sarebbe un operatore della struttura, adulto, che avrebbe riportato ustioni in varie parti del corpo. Il rogo, divampato intorno alle 2.30 per cause ancora in corso di accertamento, è stato completamente domato dai Vigili del Fuoco ed è sotto controllo.