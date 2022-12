Fedriga, Fvg prima regione ad adottare Ilia, soppianterà Imu

(ANSA) - TRIESTE, 30 DIC - "Via libera all'ILIA: l'imposta Locale Immobiliare Autonoma. Siamo la prima regione d'Italia a mettere in campo una misura di questo tipo che permetterà la soppressione dell'IMU con un taglio importante delle tasse e un risparmio concreto per cittadini e imprese". E' il contenuto di un messaggio del Governatore Fvg Massimiliano Fedriga postato sui propri profili social.

"Continuiamo a costruire il futuro della nostra terra avanzando sulla via dell'autonomia con investimenti lungimiranti e di prospettiva che favoriscano la coesione sociale ed il benessere della comunità", conclude Fedriga. (ANSA).