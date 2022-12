Scontro auto-tram a Milano, due persone incastrate sulle rotaie

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Un'auto si è scontrata mercoledì sera, poco prima delle 21.30, in via Giovanni Battista Grassi, a Milano. Due le persone rimaste incastrate tra il mezzo pubblico e le rotaie. I vigili del fuoco, giunti in via Grassi con due mezzi, sono riusciti a estrarre dalle lamiere sia il conducente che un passeggero, il primo trasportato dagli operatori del 118 in codice rosso all'ospedale San Carlo, il secondo trasferito all'ospedale Sacco in codice giallo. A bordo dell'auto c'era anche una donna, sui sedili posteriori, ma è uscita autonomamente dall'auto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e il personale dell'Atm. (ANSA).