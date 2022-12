Aereo atterrato sul Lagorai, messa in sicurezza l'area

Un aereo da turismo con tre persone a bordo ha effettuato ieri un atterraggio di emergenza a quota 2.100 metri sul gruppo del Lagorai, nella zona del bivacco "Paolo e Nicola", in Trentino. Le persone a bordo, due ragazze e un ragazzo, sono uscite dal velivolo autonomamente e hanno raggiunto il bivacco. L'atterraggio si è reso necessario per un calo di potenza del motore dell'aereo. I tre ragazzi, che non hanno riportato ferite gravi, sono stati recuperati dall'elicottero di soccorso di Trentino emergenza e trasferiti all'ospedale Santa Chiara di Trento per i controlli sanitari.

L'area oggi è stata messa in sicurezza. Il nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento - si apprende - ha trasportato ai piedi di Cima Cece il nucleo Saf del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, che ha svuotato il serbatoio e ancorato il velivolo a un masso, affinché non scivoli verso valle. Sul posto anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza per le indagini di competenza. Il velivolo è sotto sequestro. Il trasporto del mezzo a valle non è stato ancora programmato.