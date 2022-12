Il Papa emerito e il monastero Mater Ecclesiae

E' dalle 17 di giovedì 2 maggio 2013 che dentro le Mura vaticane, convivono due Papi, Francesco e Benedetto, il quale ha scelto per il suo ritiro il monastero vaticano Mater Ecclesiae.

Dopo la clamorosa rinuncia dell'11 febbraio 2013 e un periodo di circa quattro settimane destinato alla preparazione del conclave, Ratzinger ha formalmente rinunciato al soglio pontificio il 28 febbraio 2013, aprendo così la fase cosiddetta della "sede vacante". In quel momento lascia per un breve periodo il Vaticano, volando in elicottero a Castel Gandolfo, dove trascorre il tempo del Conclave proprio per non influenzare nemmeno solo con la sua presenza indiretta, la scelta del nuovo Papa.

Ma dopo l'elezione di Bergoglio il 13 marzo del 2013, papa Ratzinger rientra in Vaticano per prendere possesso della sua nuova dimora, il monastero Mater ecclesiae sulla sommità del monte Vaticano, vicino alla riproduzione della Grotta di Lourdes. Da lì il papa emerito accompagna la Chiesa con la preghiera, vivendo nel monastero assistito dal fido segretario, monsignor Georg Gaenswein, e dalle suore laiche, le memores domini.