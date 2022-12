Meteo: 21 gradi in Sardegna a Capodanno, è seconda primavera

(ANSA) - CAGLIARI, 28 DIC - Qualche nuvola alta in questi giorni ma per il 31 dicembre e Capodanno la Sardegna sarà avvolta ancora da un clima mite. Le temperature, secondo le previsioni dell'Ufficio Meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari), permarranno attorno ai 21 gradi, soprattutto sulle coste. Insomma una seconda Primavera per il 2022 che sta per andare in soffitta..

"Sul bacino del Mediterraneo persistono condizioni di stabilità atmosferica per effetto di un campo anticiclonico che favorisce l'accumulo di umidità nei bassi strati e la formazione di strati bassi e nebbie - spiegano dall'Ufficio Meteo AM - nei prossimi giorni le condizioni resteranno quelle di stabilità con un passaggio di nubi alte. Per il 31 avremo una giornata soleggiata con temperature massime attorno 21 gradi, che significa almeno 4 gradi in più rispetto alle medie stagionali del periodo. La ventilazione si presenterà dai quadranti meridionali" Per vedere uno sprazzo d'inverno si dovrà attendere il fine settimana dell'Epifania quando arriveranno le prime precipitazioni sul versante orientale, "ma le temperature - spiegano gli esperti - resteranno abbastanza costanti sui 18-20 gradi".

Nel frattempo le nebbie mattutine legate all'alta pressione e alle temperature elevate rispetto alla norma stanno diventando una consuetudine, soprattutto per il Campidano e il sud dell'Isola. E proprio a causa delle fitta nebbia su Cagliari, un volo di Ita Airways, l'AZ01554 proveniente da Milano Linate che sarebbe dovuto atterrare alo scalo di Elmas alle 8.45, è stato dirottato ad Alghero dove è giunto alle 10.55. I passeggeri dovrebbero raggiungere Cagliari, a bordo di un bus, attorno alle 12.05. (ANSA).