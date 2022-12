Cane vagante in A1, Polstrada rallenta traffico e lo salva

(ANSA) - AREZZO, 28 DIC - Un cane corre impaurito in Autostrada del Sole, gli automobilisti che lo scansano segnalano il fatto alla polizia che interviene e salva la vita a lui evitando che provochi incidenti. E' accaduto al km 359 della carreggiata nord dell'A/1 nei pressi del casello di Arezzo. Gli agenti della Polstrada hanno dapprima rallentato il flusso veicolare con manovre di contenimento della velocità e, successivamente, bloccato il cane scongiurando ogni possibile pericolo per la circolazione. I poliziotti hanno quindi avvicinato l'animale, che si è dimostrato subito docile, riuscendo ad avvolgerlo in una coperta e a portarlo in salvo, qindi lo hanno ospitato negli uffici della sottosezione di Battifolle. Dopo essere stato scaldato e rifocillato, il cane è stato riconsegnato al proprietario anche grazie alla collaborazione con l'Enpa di Arezzo. (ANSA).