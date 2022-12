Ucciso a coltellate nell'Agrigentino, un fermato

(ANSA) - CATTOLICA ERACLEA, 27 DIC - Un cinquantaduenne di Cattolica Eraclea (Agrigento) è stato ucciso a coltellate in via Agrigento. Il diverbio sfociato in un omicidio sarebbe scaturito, a quanto pare, per futili motivi, forse dovuti all'alcool. I carabinieri hanno già preso, e portato in caserma, il presunto responsabile. (ANSA).