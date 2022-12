Scende in snowboard, cade e muore sulle nevi del Pordenonese

(ANSA) - TRIESTE, 27 DIC - Un uomo - cittadino americano probabilmente in servizio alla vicina base Usaf di Aviano - dell'apparente età di una quarantina d'anni - è morto questo pomeriggio mentre scendeva con uno snowboard lungo la pista Tremol 2 di Piancavallo (Pordenone). Non sono note al momento le cause del decesso e cioè se è caduto in seguito a un arresto cardiaco oppure, al contrario, se sia stata la caduta a causare l'arresto cardiaco e la morte. Dovranno essere i soccorritori a stabilire le cause del decesso. Sul posto proprio pochi minuti fa sono giunti il medico di guardia della località sciistica friulana e un rianimatore, a bordo dell'elicottero di Pieve di Cadore. Sul posto sono giunti anche i tecnici del Cnsas, del Soccorso piste e i Carabinieri che stanno svolgendo le indagini.

Il riconoscimento non è stato ancora fatto perché la vittima era priva di documenti. È stato per questo già chiesta la collaborazione della Polizia militare americana. La Procura di Pordenone, che coordina le indagini, ha incaricato i militari dell'Arma di sentire i testimoni per chiarire la dinamica della caduta. Poco prima del dramma, sulla stessa pista era scivolato sul ghiaccio uno sciatore di 13 anni che è stato accompagnato, in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale di Pordenone.

(ANSA).