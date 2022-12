Cnr: il 2022 è per l'Italia l'anno più caldo della storia

Il 2022 si sta per confermare come l'anno più caldo di sempre dal 1800 per l'Italia. Le temperature di dicembre sono infatti in linea con la tendenza dei primi 11 mesi dell'anno, già evidenziata dall'istituto Cnr-Isac.

Lo ha detto il climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, aggiugendo che il primato del 2022 riguarda sia le temperature massime che quelle medie.

Per le minime, invece, l'anno record è stato il 2018 che è il secondo anno più caldo di sempre dopo il 2022. Nel mondo, invece. è stato il 2016 l'anno più caldo a livello mondiale, precedendo il 2020 e il 2019.