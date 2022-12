Sul litorale romano pranzi all'aperto per un S.Stefano inedito

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Tavolini all'aperto per il pranzo di Santo Stefano. È lo scenario, quasi inedito per il periodo ma ormai sempre più ricorrente, oggi sul litorale dove molti romani hanno scelto di trascorrere la giornata festiva. Complice la temperatura gradevole, intorno ai 15 gradi, un trend che, secondo le previsioni meteo, potrebbe allungarsi per tutte le festività. A Fiumicino ristoranti e bistrot hanno allestito all'aperto lungo il porto canale e sul lungomare. Ma non solo: c'è chi approfittato di sprazzi di sole per "smaltire" il cenone della vigilia ed il pranzo di Natale per passeggiate in riva al mare, lungo le banchine dei porti ed i lungomare di Ostia e Fiumicino. Le ciclabili sono gettonate dai bikers. Molte le prenotazioni nei ristoranti per Capodanno che confermano un trend abbastanza migliore rispetto alla "magra" del 2022, per via del Covid. (ANSA).