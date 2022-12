Senza una casa, famiglia con 3 bambini da mesi dorme in auto

Da maggio scorso vivono e dormono in auto, in un parcheggio di Legnano, in provincia di Milano, .poiché non riescono a dare garanzie per affittare una casa: è la storia di Ignazio e di sua moglie Milena, che hanno tre figli, due bimbe di 7 e 8 anni e il piccolo Ethan, nato lo scorso 6 dicembre e al momento ricoverato in un ospedale di Milano per una serie di complicanze mediche sorte dopo il parto.

La mamma, che ha il reddito di cittadinanza, ha trascorso il periodo di gravidanza prima dormendo in un magazzino e poi in macchina. Lei e suo marito Ignazio, che ha un contratto a termine, non riescono infatti a dare garanzie per trovare un'abitazione. Il comune di Legnano si è attivato per risolvere la situazione ma al momento l'unico vero aiuto è arrivato da amici e conoscenti della famiglia. E soprattutto dall'Associazione 'Il Sole nel Cuore', che ha garantito e garantirà alla famiglia almeno di passare il Natale in albergo.