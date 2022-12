Rapinato figlio di Matteo Salvini, recuperato il telefonino

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Il figlio del segretario della Lega Matteo Salvini è stato rapinato intorno alle 20 del 23 dicembre in via Palma, non lontano dal Pio Albergo Trivulzio a Milano, da due persone che lo hanno minacciato con una bottiglia. La polizia ha recuperato lo smartphone e oggi lo ha restituito al diciannovenne.

"È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano": il segretario della Lega Matteo Salvini, ha così commentato la rapina subita dal figlio lo scorso 23 dicembre.

"Fortunatamente non si è fatto male nessuno", ha aggiunto.

(ANSA).