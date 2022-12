Fuga di gas in oratorio durante pranzo Natale, 6 soccorsi

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Fuga di gas all'interno dell'Oratorio Sant'Ugo a Roma, durante un pranzo natalizio al quale partecipavano circa 200 persone. E' intervenuta una pattuglia di carabinieri, richiamata da alcuni cittadini: 4 persone, trovate prive di conoscenza per aver inalato monossido di carbonio, sono state rianimate da personale del 118 accorso sul posto. Altre due persone che accusavano malore per intossicazione da gas sono state soccorse dal personale sanitario.

Sono stati allertati i vigili del fuoco che, evacuato l'oratorio, hanno accertato che la fuoriuscita del gas era causata dal malfunzionamento di uno dei forni da cucina. Allo stato attuale gli intossicati non sono in pericolo di vita.

(ANSA).