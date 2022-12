Incidenti stradali:un morto e 3 bimbi feriti,uno molto grave

(ANSA) - TRIESTE, 24 DIC - E' di un morto e quattro persone ferite - cioè una donna e tre bambini (di cui uno ricoverato in gravi condizioni) il bilancio di un incidente stradale avvenuto tra due auto ieri sera a San Dorligo della Valle (Trieste) in località Dolina, lungo la ex provinciale 12b.

A scontrarsi, frontalmente come accertato dai carabinieri, sono state una Suzuki Swift condotta da un uomo, di 61 anni, che è deceduto, e una Fiat 500 sulla quale viaggiavano una donna e i tre bambini. Si tratta di due piccoli di 9 e 10 anni, che sono stati ricoverati all'ospedale pediatrico di Trieste Burlo Garofolo, non in gravi condizioni, e di una ragazzina, di 13 anni, invece, le cui condizioni sono molto gravi. La donna, invece, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara.

Le forze dell'ordine sono state allertate dagli infermieri della Sores che hanno inviato sul posto tempestivamente da Trieste due automediche, due ambulanze con infermiere a bordo e altre due ambulanze con soccorritori. Inutili però sono state le manovre di rianimazione avviate dalle equipes sanitarie per cercare di salvare la vita al conducente della Suzuki e i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. (ANSA).