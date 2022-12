Donna violentata al parco, si cerca un uomo intorno ai 20 anni

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Sarebbe stato un uomo, di età intorno ai vent'anni, alto circa un metro e 70, che parlava con inflessione straniera, probabilmente nordafricana, e che indossava un pile a collo alto, a violentare nel primo pomeriggio di ieri una donna di 40 anni che stava facendo jogging a Locate di Triulzi, in provincia di Milano, nei pressi di una pista ciclabile, nella zona di Cascina Nesporedo.

In base alla descrizione fornita dai carabinieri, l'uomo, secondo la descrizione della vittima, aveva carnagione olivastra, capelli ricci corti sulla nuca e sulle tempie e più lunghi sul resto della testa. Indossava un pile a collo alto bianco con cerniera e decorazioni blu.

In base a un primo racconto della vittima, l'uomo l'avrebbe bloccata alle spalle mentre faceva jogging e trascinata in un boschetto dove è accaduta la violenza.

La donna, sotto choc, ha chiamato il 112 non appena l'aggressore si è allontanato ed è stata trasportata all'ospedale Mangiagalli di Milano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia di San Donato Milanese che indagano per rintracciare l'autore.

Gli investigatori, oltre ad aver eseguito i rilievi tecnico-scientifici, stanno verificando se la donna possa essere stata seguita nel percorso. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Lodi. (ANSA).