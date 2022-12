Accoltella ex moglie, 3 figli minori affidati ai servizi sociali

(ANSA) - BOLOGNA, 24 DIC - In casa della donna, una 25enne italiana, accoltellata questa mattina a Bologna c'erano anche i tre figli minori, due maschi ed una femmina, che sono stati affidati alle cure dei servizi sociali. La donna sarebbe l'ex moglie, e non la moglie come si era appreso inizialmente, dell'uomo che l'ha aggredita, un cittadino marocchino di 31 anni, che poi è stato fermato. Del caso si sta occupando il pm Nicola Scalabrini, che si è anche recato sul posto, insieme ai carabinieri e alla polizia. (ANSA).