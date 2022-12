'Violentata al parco', donna denuncia stupro nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - I carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio a Locate di Triulzi (Milano), nei pressi di Cascina Nesporedo, dove una donna di 40 anni, residente in zona, ha riferito di essere stata violentata. Secondo le prime dichiarazioni fornite ai militari, un uomo l'avrebbe bloccata alle spalle mentre faceva jogging e trascinata in un boschetto e abusata.

La donna, sotto shock, ha allertato il 112 non appena l'uomo si è allontanato, ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Mangiagalli di Milano. Sono sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia di San Donato, che indagano per ricostruire la vicenda. (ANSA).