Gualtieri, chiediamo al governo un tavolo per Roma Capitale

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Ora bisogna aprire un tavolo per Roma Capitale. Lo chiediamo formalmente per dare un adeguato sostegno alle funzioni che Roma Capitale svolge. Ho già avuto modo di ricordare la carenza di organico della Polizia di Roma Capitale che richiede almeno 1000 ingressi per affrontare il Giubileo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante una conferenza stampa in Campidoglio. "Serve una sorta di contratto di servizio tra Roma Capitale e lo Stato che misuri i carichi della città - ha sottolineato il sindaco - . Questo è quello che chiediamo di fare alla ripresa con il governo per sostenere quella mole di investimenti di cui Roma dispone". "Roma dovrebbe ricevere dallo Stato 252 milioni, ma ne ha 87. Mancano 170 milioni di euro. Inoltre il Tpl Roma riceve 240 milioni rispetto dei 220 milioni di Milano. Il gap, per proporzioni, e' evidente", ha sottolineato Gualtieri.

(ANSA).