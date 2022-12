Franato tratto delle mura medievali di Massa Marittima

(ANSA) - GROSSETO, 23 DIC - Franato nella notte un tratto delle mura medievali di Massa Marittima (Grosseto), in Maremma, nella zona di via dei Chiassarelli. Le mura massetane, costruite a partire dal XII secolo ed ampliate tra il XIII e il XIV secolo, circondavano completamente il centro storico. Si estendevano per circa 2000 metri e si sviluppano dal castello di Monteregio, includendo le chiese di San Rocco e di San Francesco. Il crollo è avvenuto nella notte. Non ci sono state danni a persone o a cose. La zona era già recintata perché dovevano essere fatti dei lavori di consolidamento.

Probabilmente il crollo è avvenuto per le infiltrazioni di pioggia di questi giorni. Gli accertamenti sulle cause del cedimento e per il ripristino sono in corso. (ANSA).