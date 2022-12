Cospito: anarchici in corteo nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Manifestazione contro il 41 bis e in solidarietà dell'anarchico Alfredo Cospito questo pomeriggio a Torino. Alcune decine di antagonisti si sono prima dati appuntamento in via Lagrange, nel centro della città, e dopo avere volantinato tra la gente impegnata nello shopping natalizio si sono mossi in corteo. "Ferma condanna a morte del 41 bis" recita lo striscione che apre il corteo. "Lo Stato italiano ha condannato a morte l'anarchico Alfredo Cospito, che dal 20 Ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame ad oltranza preferendo morire piuttosto che sottostare all'isolamento e alla deprivazione sensoriale del 41 bis, regime detentivo che gli viene applicato dallo scorso maggio", spiegano gli anarchici.

Due antagonisti, nel corso della manifestazione, sono saliti su di una gru e hanno srotolato lo striscione con la scritta "No 41bis tortura". Il corteo ha raggiunto poi piazza Castello per procedere su via Garibaldi. (ANSA).