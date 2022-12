20enne sequestrato fuori da locale a Roma, indagano pm antimafia

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - E' stato affidato ai magistrati dell'antimafia di Roma il fascicolo di indagine aperto in relazione al sequestro di Danilo Valeri avvenuto questa notte in un locale della Capitale, nella zona di Tor di Quinto. Il padre del 20enne, nel maggio scorso, è stato gambizzato nel corso di un regolamento di conti legato a vicende anche di droga. In base a quanto si apprende la polizia, che è al lavoro per rintracciare il giovane, sta ricostruendo quanto avvenuto all'esterno del pub, analizzando anche le telecamere presenti nella zona con l'obiettivo di individuare l'auto su cui è stato fatto salire il giovane.

I pm della Dda di Roma indagano per sequestro a scopo di estorsione. In base ad una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato fatto salire con la forza su una auto da un gruppo composto da almeno sei persone. Al momento sono ancora in corso le ricerche del ragazzo. (ANSA).