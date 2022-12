Milleproroghe, tutte le misure: dalla sanità alla scuola

ASSUNZIONI NELLA P.A. - Si proroga, in alcuni casi sino al 1 gennaio 2024, la possibilità di assumere a tempo indeterminato nei corpi di Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e di alcuni ministeri come quello dei Trasporti, della Difesa, dell'Economia, dell'Agricoltura e dell'Interno.

AUTOCERTIFICAZIONI E COMPETENZE - Si proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2023, la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini extra-Ue regolarmente soggiornanti in Italia. E al 31 dicembre 2023 si allunga il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico sia delle opere infrastrutturali più necessarie. Prosegue sino al 30 giugno 2023 l'attività 'anti-pirateria' delle guardie giurate. Si può continuare ad utilizzare per tutto il prossimo anno il Fondo per risarcire i proprietari di immobili occupati

FISCO ED ECONOMIA - Si proroga di altri 6 mesi (al 30 giugno 2023) il termine per l'IMU relativa al 2021, da parte di enti, pubblici e privati (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr). Gli operatori sanitari, già esentati dall'obbligo della fatturazione elettronica fino al 2022, potranno continuare ad evitare questo adempimento anche nel 2023. Slitta al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica. Si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente, attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ivi compresi i POS.

GIUDICI TRIBUTARI - L'età pensionabile per i giudici tributari passerà dai 75 ai 70 anni dal 2028. Resterà di 75 anni per tutto il 2023 e siccome si prevedeva che la diminuzione avvenisse gradualmente nel quinquennio 2023-2027, prorogando l'inizio di un anno, il limite dei 70 anni si sposta al 2028.

SALUTE - Anche per il 2023, con decreto del Ministro della salute, si stabilisce la ripartizione delle quote premiali per il finanziamento del Servizio Sanitario regionale a favore delle regioni che hanno una Centrale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per quelle che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio. Poi si proroga fino al 31 dicembre 2025, la durata in carica degli organi deputati alla liquidazione della Croce Rossa Italiana oggi fissate al 28 dicembre 2022. Aziende ed Enti del SSN potranno conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, non oltre i 6 mesi, prorogabili, a laureati in medina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti sino al 31 dicembre 2023. L'agenzia del farmaco potrà rinnovare per un altro anno i contratti di collaborazione e lavoro flessibile in scadenza.

RICETTE DIGITALI - Si proroga di un anno la possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms. La misura, introdotta con ordinanza della protezione civile durante l'emergenza Covid era in scadenza a fine anno.

COVID - Si proroga fino al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i dati personali devono essere cancellati o resi anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolari del trattamento dei dati presenti nella Piattaforma informativa nazionale sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid.

SCUOLA - Personale ausiliario potrà essere immesso in ruolo ancora per un anno, fino al 1 settembre 2023. Si prevede uno slittamento dal 30 marzo a fine maggio per l'aggiudicazione dei bandi riguardanti i progetti per i nuovi asili nido. Ci saà un altro anno di tempo per bandire il concorso per gli insegnanti di religione cattolica. Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio (è la quarta proroga). nelle zone anche recentemente colpite dal terremoto si deroga al numero minimo e massimo delle composizioni delle classi. Si differisce all'anno scolastico 2024-25 l'applicazione della norma che prevede la permanenza per tre anni nella stessa sede in cui l'insegnante ha fatto il periodo di prova. UNIVERSITA' E RICERCA - Si proroga il periodo di 180 giorni in cui le università potranno conferire gli assegni o contratti di ricerca e slittano altresì il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria da parte di Cassa depositi e prestiti alle Università interessate e per le assunzioni in determinati settori.

CULTURA - Resta in carica per un altro anno il Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e si proroga la possibilità di fare assunzioni anche a tempo indeterminato. Si proroga sino al 2023 l'attività dell'Unità Grande Pompei che potrà essere integrata anche come organico. Si conferma il finanziamento di un milione di euro per un altro anno per consentire all'Italia di partecipare alla Fiera del Libro di Francoforte.

GIUSTIZIA - Proroghe varie per l'impiego di personale in vari ruoli e per alcune convenzioni. La limitazione a comandi, distacchi o assegnazioni presso altre strutture di personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia durerà sino al dicembre 2023.

LAVORO - Si proroga al 2025 il meccanismo del contratto di espansione, il supporto alle imprese in crisi finanziaria che varano una riorganizzazione aziendale e favoriscono l'esodo anticipato verso la pensione dei dipendenti, che prima era previsto fino al 2023. E si conferma il limite minimo di organico per accedere al beneficio: non dovrà essere inferiore complessivamente a 50 unità incluse le aziende che abbiano sottoscritto, dal 2023 al 2025, un contratto di rete. Dal 1 gennaio 2023, invece, si dimezza a 500 il numero dei dipendenti, previsto originariamente a 1000, per le imprese di particolare rilevanza strategica che vogliono accedere al contratto di espansione impegnandosi a 1 assunzione per ogni 3 prepensionati. In questo caso, almeno il 50% dei lavoratori assunti non dovrà aver compiuto il 35esimo anno al momento dell'assunzione. E' legata a questo criterio anche la proroga per altri 24 mesi della riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro dell'indennità mensile che dovrà riconoscere ai lavoratori che, a fronte della risoluzione del rapporto, si apprestano a pensionarsi volontariamente, fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

ONLUS - Quelle iscritte nella relativa anagrafe, potranno essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023.

TRASPORTI: Sul fronte del trasporto pubblico locale si proroga di un anno, cioè fino al 1 gennaio 2024, la circolazione dei mezzi M2 ed M3 della categoria Euro 2, considerati tra i più inquinanti. Avrebbero dovuto smettere di circolare dal 1 gennaio 2023. Si prorogano le misure a favore dei lavoratori di Savona impossibilitati a prestare la propria attività in seguito alla frana sulla funivia AUTOSTRADE - Il termine per l'affidamento della concessione autostradale per la Modena-Brennero slitta di un altro anno, al dicembre 2023. Si differisce al 31 dicembre 2023 il termine per perfezionare l’aggiornamento dei piani economici-finanziari dei concessionari autostradali presentati al 30 marzo 2020.

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - Si dà più tempo per assumere personale in determinati settori relativi alla sicurezza energetica e alla tutela ambientale e per riperimetrare i siti contaminati di interesse nazionale. Più tempo anche per interventi in materia di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino. IMPRESA E MADE IN ITALY - I 40 milioni di euro destinati nel 2022 per l'installazione di colonnine elettriche si vorrebbero tuilizzare anche per quelle da realizzare nel 2023 ITA - Si vuol consentire l’ordinata prosecuzione e il completamento delle attività dell’Amministrazione Straordinaria e il suo regolare funzionamento, anche a seguito della revoca dell’esercizio d’impresa, portando il relativo vincolo temporale (31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023.

UCRAINA-RUSSIA - Si proroga di un altro anno il finanziamento a tassi agevolati delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, in Russia o in Bielorussia. E anche quello a fondo perduto alle imprese esportatrici per far fronte agli impatti negativi sulle esportazioni. EMILIA ROMAGNA - La Regione avrà ancora i poteri del Commissario straordinario per ultimare la creazione del TecnoPolo di Bologna.

CSM MILITARE - Slitta al 2023 il termine per gli adempimenti preliminari alle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, il cui mandato quadriennale scade ad aprile. Si prevede infatti l'ampliamento da 2 a 4 dei componenti elettivi del Csm militare. SPORT - Si sposta di 6 mesi (a luglio 2023) tanto per far chiudere la stagione sportiva, l'applicazione delle norme del decreto che contiene il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici. EDITORIA - Si proroga di 6 mesi (fino a giugno) il contratto con le Agenzie di stampa. Tutte le amministrazioni pubbliche potranno acquistare servizi giornalistici, foto e video dalle Agenzie. Il Dipartimento per l'editoria presso la presidenza del Consiglio svolgerà un ruolo di committenza per conto delle varie amministrazioni. Si istituisce un Comitato di massimo 5 componenti (scelti tra i magistrati ordinari o amministrativi, i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale) per individuare le modalità per la classificazione della rilevanza nazionale delle Agenzie di stampa.

RIFIUTI CAMPANIA - Si proroga il termine per la stipula delle convenzioni per la concessione dele sovvenzioni nell'ambito del progetto "Ecosistemi per lì'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati".

SERVIZI DI SICUREZZA - Si proroga di un anno il termine per l'applicazione di una serie di garanzie funzionali e di tutele anche processuali per il personale e le strutture d'intelligence. E si proroga tra l'altro anche la norma che dà la possibilità agli agenti dei Servizi di avere colloqui personali con detenuti pr acquisire informazioni per la prevenzione di reati con finalità di terrorismo di matrice internazionale

ENTRATA IN VIGORE - Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.