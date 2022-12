AccadeOggi

ROMA - Direzione nazionale PD - Sala Sassoli ore 10.30 In vista del Congresso del PD, confronto tra Bonaccini, Schlein e De Micheli

ROMA - Comando Operativo di vertice Interforze ore 11.00 Il presidente della Repubblica Mattarella rivolge in videoconferenza i tradizionali auguri ai contingenti militari italiani impiegati nei teatri di operazioni internazionali

ROMA - Camera - Studio del Presidente ore 11.00 Il presidente della Camera Fontana incontra il governatore della Banca d'Italia Visco e Firma il 'Protocollo di intesa e collaborazione tra la Camera dei deputati e la Banca d'Italia nel settore dello sviluppo professionale e della formazione del rispettivo personale'; alle 15.15 il presidente Fontana incontra una delegazione di familiari di quattro cittadini israeliani rapiti a Gaza

BRUXELLES - Videoconferenza ore 13.00 G7-Mef e governatori delle banche centrali, con il ministro dell'Economia Giorgetti e il commissario europeo all'Economia Gentiloni

ROMA - Farnesina ore 9.00 XV Conferenza Ambasciatrici e Ambasciatori, con i ministri Tajani, Urso, Giorgetti, Sangiuliano e Bernini (seconda giornata)

ROMA - Interrogatorio di garanzia per l'avvocato Tedeschini, ai domiciliari per corruzione in atti giudiziari nell'indagine su presunte sentenze pilotate al Tar del Lazio

CITTÀ DEL VATICANO - Aula della Benedizione ore 10.00 Il Papa fa gli auguri alla Curia Romana; alle 11.30 in Aula Paolo VI il Papa fa gli auguri di Natale ai dipendenti della Santa Sede

MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) - Ore 17.45 Coppa del mondo di Sci Alpino, slalom maschile