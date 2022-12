Migranti: Fatima, nata su una motovedetta in porto Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 20 DIC - E' stata chiamata Fatima la piccola che è nata ieri sera, alle 22,30, su una motovedetta della Guardia costiera mentre era in corso l'attracco al molo Favarolo di Lampedusa. La neonata, assieme alla mamma: una giovane ivoriana, sono state portate durante la notte, in elisoccorso del 118, in un ospedale di Agrigento. Stanno entrambe bene. Il trasferimento è stato fatto affinché vengano sottoposte ad accertamenti medici.

La motovedetta della Guardia costiera aveva soccorso la barca alla deriva, al largo di Lampedusa, con a bordo 43 persone - fra cui 17 donne e 3 minori - scappate da Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Burkina.

Il parto è avvenuto durante le fasi di attracco. Non c'è stato il tempo di trasferire la donna al Poliambulatorio di Lampedusa e la bimba è nata sulla motovedetta. L'ivoriana, madre di un'altra figlia, è stata assistita da medici ed infermieri dell'Asp di Palermo, dell'Usmaf e del 118, alla presenza di un mediatore culturale. (ANSA).