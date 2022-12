Natale: a Fermo un Albero della Sicurezza dei lavoratori

(ANSA) - FERMO, 19 DIC - Alberi di Natale per la sicurezza dei lavoratori, realizzati con i caschi colorati di protezione obbligatori nei cantieri, a Fermo e a Porto San Giorgio. Si tratta di installazioni ideate dall'artista Francesco Sbolzoni, e promosse dalla fondazione Anmil Aiutiamoli subito e realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali. "Perché siano feste serene per tutti, non dimentichiamo il valore della sicurezza sul lavoro. Auguri" si legge in un cartello affisso vicino all'albero di Poeto San Giorgio, che è stato sostenuto anche dall'Ance, l'associazione dei costruttori. (ANSA).