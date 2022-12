Morti due 18enni a Roma, scontro tra uno scooter e un camion

Due ragazzi di 18 anni sono morti in un incidente all'alba a Roma sulla circonvallazione Ostiense, nel cuore del quartiere della Garbatella. Secondo una prima dinamica, i due giovani, che erano su uno scooter, si sono scontrati con un autocarro. L'incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 6.30: uno dei due sarebbe morto sul colpo, mentre l'altro ha perso la vita poco dopo essere stato trasportato già in gravissime condizioni all'ospedale Tor Vergata. Ricoverato in ospedale anche l'autista dell'autocarro, che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti dell'VIII gruppo della polizia locale.